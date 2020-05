UUS EPITSENTER: Brasiilia kriitilise olukorra taga võib näha president Bolsonaro põikpäisust  

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas teisipäeval, et Ladina-Ameerikast on saanud koroonakriisi uus epitsenter. Sealsetest riikidest on seni viirus kõige karmimalt tabanud Brasiiliat. Uusi diagnoositud nakatunuid lisandub igapäevaselt pea sama palju kui USAs, sumajuhtumeid viimasega võrreldes nüüd juba lausa rohkemgi. Miks on Brasiilia nii kehvas seisus ja milline roll on selles president Bolsonarol?