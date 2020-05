Eesti uudised Justkui mängeldes: ainult eesti keelt rääkivad õpetajad teevad keele selgeks juba lasteaias Asso Ladva , täna, 09:44 Jaga: M

EKSPERIMENTEERIVAD ÕPETAJAD: Jõhvi lasteaia direktor Raili Oks ning venekeelse musterrühma õpetajad Jelena Junolainen, Ksenya Lobalina ja Julia Soboleva. Foto: Aldo Luud

„Lapsed harjusid sellega kiiresti, et ma räägin nendega ainult eesti keeles. Kui nad tahavad minult midagi küsida, siis nad küsivad juba eesti keeles. Aru said nad juba varem, aga pöördusid minu poole veel vene keeles. Kõike, mida me teeme – mängimine, riidesse panek –, teeme ikka eesti keeles,“ kirjeldab oma tööpäeva Jõhvi lasteaia õpetaja Ksenya Lobalina.