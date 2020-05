Eesti uudised Rattaringlus: Tartu rendifirmad ajavad asju omamoodi – kes peibutab hinnaga, kes pakub midagi uut Asso Ladva , täna, 09:17 Jaga: M

ILM ON RATTARENDI SUURIM MÕJUTAJA: Kaunil kevadisel päeval jagub sõitjaid nii Tartu linna korraldatud rattaringluse ratastele kui ka Bolti elekritõuksidele. Foto: Aldo Luud

„Rattaringlusel on meist erinevad sõidukid ja erinev teenusemudel. Linnas on ruumi mitmele pakkujale ja see on ainult hea, kui inimestel on valikuvõimalusi,“ iseloomustab Jaan Lašmanov Boltist Tartus tekkinud kirjut rattarentimise maastikku.