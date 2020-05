SARIVÄGISTAJA SAATUS: selgroog puruks ja tagasi vanglasse 

Korfu saare politseijuht Giannouli Mattheou ei nimetanud meest küll nimepidi, kuid kinnitas, et nimelt vägistamise ja inimröövi eest taga otsitud mees oli kukkunud kaljulõhesse ning viibib nüüd vahi all.

Aspoiotise ohvriks langenud briti stjuardess Kayleigh Morgan ütles ajalehele The Sun, et ta loodab, et vägistaja kannatab valu oma elupäevade lõpuni. „On aeg, et Kreeka võimud viskaksid ära vanglavõtme.“