RUMAL TEMP: supervõimeid soovinud vennad lasid end mürgisel ämblikul hammustada 

Väikeses Boliivia külas elavad poisid, vanuses 8, 10 ja 12 eluaastat, olid 16. mail kitsi karjatamas, kui nad ämblikku märkasid, kirjutab Telemundo. Nad asusid lülijalgset toikaga torkima, teadmata, et tegu oli väga mürgise musta lesega. Jõnglased uskusid, et huvitava välimusega ämbliku hammustus annab neile erilised võimed – sarnaselt koomiksites ja filmides figureerivale Ämblikmehele – mistõttu otsustasid nad lasta end hammustada. See polnud loomulikult hea mõte.

Teadaolevalt pole must lesk üldjuhul agressiivne. Eriti emaste isendite hammustus on aga mürgine ning võib osutuda surmavaks. Selgus, et vendadel oli õnne. Boliivia ministeeriumi peaepidemioloog Virgilio Pietro sõnul hakkas peagi poiste tervislik seisund paranema ning neil lubati kuus päeva pärast hammustust koju minna. Pietro hoiatas kõnealust lugu näiteks tuues avalikult kõiki lapsevanemaid, et laste jaoks võib olla kõik reaalne – isegi filmid ja unenäod – mistõttu tuleb neid sel teemal harida.