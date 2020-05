Tulekul on tõeline suveilm 

Riikliku ilmateenistuse andmetel tõuseb kolmapäeval õhutemperatuur 18-23 kradini, rannikul on jahedam.



Neljapäeva öösel jõuab merelt madalrõhulohk, mis kandub päeval Peipsi poole. Lääne-Eestis pilved hõrenevad ja ilm on juba enamasti sajuta. Kesk- ja Ida-Eestis on pilvisem ning vihmahoogudega. Tuul pöördub saartelt alates loodesse ja põhja ning tugevneb läänepoolsetes maakondades puhanguti 12, saartel 15 m/s. Õhutemperatuur on päeval 11 kraadist meretuulega rannikul kuni 15..18 kraadini sisemaal.



Reedene päev on laialdaselt päikeseline. Tuul puhub põhjakaarest ja on puhanguline. Õhutemperatuur tõuseb päeval 14..19 kraadini, meretuulega rannikul veidi üle 10 kraadi.



Laupäeval püsib Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhkkonna ülekaal, samal ajal Lõuna-Venemaa poolt avaldab survet madalrõhuala. Päev on õhukese kõrge pilvevinega, aga ka sajuta, õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi ümbrusse, meretuulega rannikul on kuni 12 kraadi.



Pühapäeval suureneb Põhja-Skandinaaviat katva kõrg- ja Valgevene kohale suunduva madalrõhkkonna vastasseis ning kirdetuul tõuseb tugevamaks, puhanguid on 15, päeval rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on päeval 17..20, meretuulega rannikul kuni 13 kraadi.