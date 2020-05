Hongkongi liider kinnitas, et Pekingi julgeolekuseadused ei mõjuta kohalikke vabadusi 

Carrie Lam mainis, et viimase 23 aasta jooksul on Hongkongi inimesed sõna- ja eneseväljendusvabaduste ning protestiõiguste pärast muret tundnud, ent ikka ja jälle selgub, et neid väärtusi austatakse ja säilitatakse. „Parim viis on näha õigusakte meie ees ning mõista, miks need sel hetkel Hongkongi jaoks vajalikud on,“ lausus Lam. Eelmisel nädalal esitatud ettepaneku kohaselt on õigusakti eesmärk võidelda eraldumise, õõnestamise ja terroristliku tegevuse vastu.