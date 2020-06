VIDEO | VÕÕRSILT TAGASITULNUTE PROOVIKIVID: „Me räägime sama keelt, aga mõtleme ikkagi teistmoodi.“

Imre ootas huviga tagasitulekut, sest tahtis näha, kuidas ta saab hakkama nüüd, mil ta on äraoldud aastatega väga palju muutunud. Foto: Erakogu

Imre oli Ameerikas üliõpilane ega käinud seal tööl. 2019. aastal naasis ta Eestisse, kus tema sõnul on kõik täiesti teistmoodi, võrreldes sellega, kui ta üksteist aastat tagasi lahkus. Ta ootas huviga tagasitulekut, sest tahtis näha, kuidas ta saab hakkama nüüd, kui on eemal oldud aastatega väga palju muutunud. „Maailm on täiesti teistmoodi ja ma ise olen muutunud. Ma ei oska öelda, kas Eesti on muutunud, sellepärast et ma olen nii kaua ära olnud. Kui ma ise muutun ja Eesti muutub, siis ma ei tea, kumb muutus. Või milles see seisneb. Aga ma tean seda, et ma olen ise nii palju muutunud. Tänu sellele on mul Eestis väga põnev olla. Ja teine asi on see, et ma millegipärast eeldasin, et kui ma tulen Eestisse tagasi, siis Eesti on selline nagu siis, kui ma lahkusin 2008. aastal. Millegipärast nagu mõtled, et kõik on sama. Aga tegelikult on nii, et maailm areneb, kõik muutub,“ räägib Imre.