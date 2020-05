Mitu Euroopa riiki kasutab andmekaitse-eeskirju hoopis tsensuuriks 

Isikuandmete kaitse üldmääruse ehk lühendatult GDPRina tuntuks saanud ELi eeskirju on ühest küljest kiidetud, et need kaitsevad õigust eraelu puutumatusele. Samuti lubavad need karmilt trahvida tõsiseid rikkumisi korda saatnud suurettevõtteid. Mõned riigid kasutavad GDPRi aga meedia hirmutamiseks ja tsenseerimiseks.