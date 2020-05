Euroopa Liidu andmekaitse-eeskirju on kasutatud mitmes riigis meedia tsenseerimise vahendina 

Isikuandmete kaitse üldmääruse või GDPRina tuntuks saanud ELi eeskirju on kiidetud eraelu puutumatuse õiguste kaitse eest. Samuti lubatakse nende abil karmide trahvidega karistada näiteks tõsiseid rikkumisi korda saatnud suurettevõtteid. Mõned riigid on aga kasutanud GDPRi meedia hirmutamiseks ja tsenseerimiseks.

Rahvusvaheline vabaühendus Access Now avaldas esmaspäeval raporti, milles kinnitati, et mõned riigiasutused kuritarvitavad seadusi ajakirjanduse lämmatamiseks ja kodanikuühiskonna kahjustamiseks. Ühenduse poliitanalüütik Estelle Massé kirjeldas Pőtheová juhtumit kui üht murettekitavamat näidet GDPRi kohta. Tema sõnul peab Euroopa Komisjon võtma kasutusele meetmed, mis tagaksid, et ametivõimud ei kuritarvitaks andmekaitse-eeskirju. „Kui sellise käitumisega tegelemiseks ja kõrvaldamiseks meetmeid kasutusele ei võeta, on ajakirjandusvabadus ja õigus andmekaitsele ohus, kuna GDPRi võib lõppkokkuvõttes tajuda rõhumise tööriistana, ehkki selle eesmärk on täpselt vastupidine,“ ütles Massé.

Slovakkia pole aga ainus. 2018. aastal ähvardas Rumeenia andmekaitseamet ajakirjanikke 20 miljoni euro suuruse trahviga, kui nad ei avalda oma allikaid. Kõnealused ajakirjanikud olid avastanud seoseid valitseva Sotsiaaldemokraatliku partei presidendi Liviu Dragnea ja ulatusliku pettusega seotud Rumeenia ettevõtte vahel. Rumeenia andmekaitseamet väitis, et ajakirjanike sundimine oma allikaid avaldama „poleks olnud tõenäoliselt nende ametisaladuste rikkumine“. Samal ajal kasutati Ungaris GDPRi, et sundida ajakirja Forbes kohalikku kirjastajat ühte kindlat numbrit igast müügikohast kokku korjama. See sisaldas Ungari rikkamate inimeste nimekirja.