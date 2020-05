Eesti uudised Müra suhtlemises: tasuarvestus ajas töötajad ja firma tülli Asso Ladva , täna, 10:04 Jaga: M

KUNI JUUNI LÕPUNI: Tartu linn soovib busside lõpp-peatustes desinfitseerimist jätkata veel järgmiselgi kuul. Foto: Aldo Luud

„Mingit töötasude tagantjärgi vähendamist ei saa olla! Me oleme lepingutega seotud. Tartu linnaliinibusside desinfitseerimine käib tunnitasu alusel. Segadus tekkis sellest, et mõni töötaja oli esitanud valeandmeid ja me pidime neid kontrollima,“ selgitab koristusfirma Krausberg Eesti Tartu piirkonna juht Aido Ojassalu tekkinud segadust, justkui oleks busside puhastamiseks palgatud inimestel alandatud töötasu.