Katkuaeg läbi: matuste korraldamine naaseb harjumuspärasesse vormi 

JÄLLE TAVAPÄRASELT: Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming ütleb, et muidu on matused nagu vanasti, ainult matuselised hoiavad pikemat distantsi. Foto: Aldo Luud

„Matuste mõttes on kirik naasnud tavaellu. Kehtestatud vahesid me küll järgime, aga inimesed on mõistlikud ja peavad neist kinni. Oleme kirikusaalis kohad tähistanud lauluraamatutega ning kui muidu mahub kirikusse inimesi 500 ja rohkem, siis praegu 60–70,“ ütleb Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming.