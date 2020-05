KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 5,6 miljonit diagnoositud nakatunut, 347 000 surnut ja 2,3 miljonit tervenenut. Rootsis üle 4000 ohvri 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 706 226. Eile tuvastati riigis 19 790 uut nakatunut.100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 11 riiki: Brasiilia (376 669), Venemaa (353 427), Hispaania (282 480), Suurbritannia (261 184), Itaalia (230 158), Prantsusmaa (182 942), Saksamaa (180 789), Türgi (157 814), India (145 456), Iraan (137 724) ja Peruu (123 979). Venemaal teatati eile 8946, Brasiilias 13 051 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Saudi Araabia, Tšiili, Mehhiko, Pakistan ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,91 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 99 805. Eile lisandus 505 surma, mida oli tunduvalt vähem kui Brasiilias (806). Teisel positsioonil on Suurbritannia 36 914 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (32 877), Prantsusmaa (28 432), Hispaania (26 837), Brasiilia (23 522), Belgia (9312), Saksamaa (8428), Mehhiko (7633) ja Iraan (7451). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 16 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba ligi 170 000 ohvrit.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (33 843/4029), Venemaa (353 427/3633), Soome (6599/308), Leedu (1635/63), Läti (1049/22).

Rootsi surmajuhtumite arv tõusis üle 4000

Rootsi terviseamet teatas eile, et Covid-19 ohvrite arv tõusis 4029ni. Teadaolevalt on 90% hukkunuist vanemad kui 70 eluaastat. Rootsi surmajuhtumite arv on tunduvalt kõrgem kui naaberriikidel, kes kehtestasid koroonaviiruse vastu võitlemiseks karmimad meetmed ja piirangud.