POST PIDI JU KÄIMA? Eestisse saadetud kaart tuli USA postiteenistuselt tagasi 

Kaart on kohalikus sorteerimiskeskuses registreeritud 15. aprillil. Seal passis ta tervelt kuu aega, kuni 19. mail tagasi saadeti. Nädal varem kinnitas Eesti välisministeerium, et kirjavahetus kahe riigi vahel on taastatud. Kas konkreetne kohalik postkontor ei olnud veel teadlik, et Eesti ei ole enam (muide, ainsa euroliidu riigina) saadetiste mustas nimekirjas või taastus kirjavahetus siiski arvatust pisut hiljem ja sel ühel kaardikesel lihtsalt ei vedanud.

Kaardi saatja postkasti potsatas saatmata jäänud sünnipäevaõnnitlus tagasi möödunud laupäeval. Ümbrikul on templid peal ning suhteliselt väsinud ja tinditahmane välimus. Kaardiga samal päeval olevat teele läinud ka üks emadepäeva õnnitlus, mis nähtavasti on siiski kuhugimaani edasi liikunud (kuigi paraku mitte õigeks ajaks kohale jõudnud). Igal juhul tagasi pole USPS seda saatnud.

Ümbrikule kleebitud teate võib maha kriipsutada ja uuele katsele minna. Foto: Lugeja foto

Tasub meeles pidada, et isegi kirjavahetus ja pakkide saatmine, mis toimivad, on praegusel ajal erakordselt aeglased, arvestada võib isegi kuudepikkuse ootamisajaga.

Väidetavalt võib nüüd, mil Eestisse kirjade saatmine taas toimib, kirjale kleebitud märgiselt maha kriipsutada teksti „Mail service suspended, return to sender“ ehk „Postiteenus ajutiselt peatatud, tagastada saatjale“. Sellest peaks piisama, et saadetis, olgu see kiri või pakk, uuesti ning seekord viperusteta teele saata. Saab näha!