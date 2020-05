Eesti uudised MAASIKAKORJAJA TEENISTUS: neli eurot tunnis või 50 senti kilo pealt Kristiina Tilk , täna, 20:30 Jaga: M

MURES: Maasikakasvatajad muretsevad, kes aitab tänavuse saagi korjata – välistööjõud pole lubatud, kuid eestlased polevat tööst väga huvitatud. Foto on illustratiivne. Foto: Joosep Martinson

„Sulane on aus amet, mitte orjatöö. Me maksame selle eest ihaldatud tasu.“ Nii seisab põllumeeste esindajate avalikus kirjas. Õhtuleht uuris maasikakasvatajatelt, kas ka alaealised on appi oodatud ning kui palju ollakse valmis tublile töölisele palka maksma. Selgus, et kõik tööandjad noori vagude vahele ei ootagi: „Mul on vaja püsivat töötajat, mitte inimest, kes käib kaks päeva ja siis on kutupiilu!“