„SÄRTSUMINUTID“ | Teisipäeval vabastage pingetest end pingetest ja hirmudest 

Teisipäeval vabastame vaagnapiirkonna pingetest

Visku selili, käed üle pea ja kuku väristama vaagnapiirkonda. "Ristluudesse ja sabakonti talletub inimestel hästi palju hirmusid ja tuharate piirkonnas on alati ka palju allasurutud seksuaalsust," teab joogaguru Tiit Trofimov. "Eriti tuleks läbi väristada ülemiste tuaharate pooled. Justkui mängi oma tuharatega. Peale harjutuse sooritamist peaks sinna piirkonda jääma kerge surin."

Miks me oleme pidevalt hirmud? Miks jätavad inimesed oma elu elamata? Miks jäetakse oma potensiaal kasutamata? Miks me põeme seda, mida teised meist mõtlevad? Nendele küsimustele on Tiidul lihtsamast lihtsamad vastused.

