VAHVA VIDEO | Soome vetes hullasid delfiinid 

Arvatavasti pääsesid delfiinid Soome rannikule seepärast, et koroonakriisi tõttu vähenes laevaliiklus Läänemeres märkimisväärselt. Muul ajal peletavad kitsaste Taani väinade vahel voorivad laevad need haruldased külalised minema. Loisa oletab, et delfiinidel on Sjöblomide kodu ligidal rikkalik toidulaud ja nad jäävad sinna veel mõneks päevaks.