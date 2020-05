Sõidueksamil kolm korda põrunuil tuleb uuesti sõidutunde võtta 

Muudatus, mille kohaselt kolm korda riiklikul sõidueksamil põrunu peab autokooli naasma, tehti seetõttu, et juhiloa taotlejad võtavad eksamil läbikukkumist lihtsalt kui ebaõnne ja loodavad, et järgmine kord läheb paremini. Nii käiakse muudkui proovimas ja tehakse ühtesid ja samu vigu, mis aga näitab, et vahepeal pole oma juhtimisoskust parandatud, vahendas ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".