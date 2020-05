Tööinspektsioon ei tähelda, et ukrainlastega oleks palju probleeme 

Tööinspektsioon (TI) kogub ka võõrtööjõu kohta infot. Tänavu on ligemale viie kuu jooksul nende poole pöördutud 139 korda, probleemidega töötaja aadresiks on märgitud Ukraina 18 juhul. Võõrtööjõust on probleeme enamasti ehitajate ja veoautojuhtidega. Põllumajandusvaldkonnas töötavad võõrtöölised pole sel aastal tööinspektsiooni poole pöördunud ühtegi korda. Pöördumise põhjuseks on peamiselt probleemid töötasuga või töölepingusuhte tuvastamisega.

Illegaalsele välistööjõule on makstud ka ümbrikupalka, kuid see on kogu tööturust pisku. Õuna sõnul määras MTA 2019. aastal 212 ettevõttele, kus oli välismaiseid töötajaid, juurde 356 000 eurot makse. „Näiteks ehitussektoris oleme 2019. aastal kontrollinud 1882 isiku töötamist ja nende hulgas on tuvastatud 34 rikkumist (ehk 1,8%), mis on seotud mitteresidentidega,“ räägib Õun. „Seega ei ole Eestis registreerimata tööjõu puhul peamine probleem seotud välismaalastest töötajatega, vaid meie enda kohaliku tööjõuga,“ lisab ta.