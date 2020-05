Seisukoht | Teod, mitte ähvardused 

Ühelt poolt võiks sellega nõustuda, kuid teisalt mitte. Jah, jalgpall on emotsionaalne ala ja mängu ajal öeldakse igasuguseid asju, ent kui asi läheb nii kaugele, et ähvardatakse lõpetada kellegi karjäär, olgu see kõrgliigas või Rahvaliiga B-s, olgu ähvardatuks Kostja, Peeter või Fritz, ja olgu too teinud ükspuha mida, läheb see minu jaoks üle piiri ning kõigutab tugevalt usku „ilusasse mängu”.