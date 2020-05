Toomas Alatalu | Eestlaste pidevast hirmust ja Läti armastusest 

Nagu teada, võeti pandeemia päevil taas üles vahepeal mitteoluliseks peetud koostöö Läti ja Leeduga. Jääb vaid tõdeda, et üleilmsete kriiside väärtus seisneb selleski, et pakutav optimaalne lahendus osutub tegelikult korduvalt läbiproovitud ja end alati õigustanud vanaks koostööks.

Ehkki viiruse kohalejõudmise järel mindi eri teed, lepiti ühel hetkel kolmes pealinnas kokku selles, et ollakse ikkagi enam-vähem võrdses seisus: Eestis 1824 nakatunut ja 65 surmajuhtumit, Lätis 1049 ja 22, Leedus 1635 ja 63. Kui nüüd arvestada, et Lätis elab napilt 2 ja Leedus ligi 3 miljonit inimest, siis on raske pidada Eestit lähinaabritest edukamaks kriisi läbijaks.

Kus on Läti maasikad?

Olen kirjutanud varemgi ja kordan: kriiside korral on tark kõrvutada end naabritega ja just nendega, kellega ollakse koos mitu puuda soola söönud. Jätkaks nii – kas ikka oli juhus, et niipea kui piirid lahti olid tehtud, sõitis suur osa eestlasi jälle kauba järele Lätti?

Kaks aastat tagasi toimus ühissõit lõunanaabrite juurde kui avalik poliitiline protestiaktsioon Eesti valitsuse väära hinnapoliitika vastu. Nüüdset sõitmist püütakse selgitada eestlaste juba tekkinud harjumustega, ent – ehk on midagi olulist veel? Midagi, mida ametlik poliitika ei taha kajastada?

Sestap küsin magusalt-provotseerivalt: kas ei ole kummaline, et meil pole müügil Läti maasikaid? Probleem on selles, et kui räägitakse maasikakorjajatest, kes pidavat ilmtingimata olema ukrainlased ja keda – näete – ikkagi võtavad vastu soomlased ja sakslased, siis miks sääraste juttude kõrval ei tooda võrdlusi ega esitata küsimusi, kuidas on maasikakorjajate asi lahendatud Lätis?

Piiri vahepealse sulgemise tõttu juhiti ju kenasti tähelepanu sellele, et Kagu-Eestis on töölkäijaid Lätist ning ka Lätis käiakse tööl Eestist. Teisisõnu, kas lakkamatud viited Soomele ja Ukrainale ei tulene peamiselt sellest, et teatud seltskonnale on niisugune tööjaotusmudel nii kasumlik, et selle nimel unustatakse isegi Läti olemasolu? Rääkimata sellest, et Läti on olnud meist edukam riigireformimises ja eriti elanikkonna lõimimises, millest samuti saaks eeskuju võtta. Viirusega võitlemisest rääkimata.