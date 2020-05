Juhtkiri | Alguses ohverdame maasikad? 

Seejuures pole EKRE liidrid sugugi eksiteel, kui ütlevad, et võõrtööjõud – täpsemalt nende töötamise-elamise tüüptingimused, kus ollakse suuremas rahvahulgas pidevalt pead-jalad koos – kujutab endast ohtlikku potentsiaali uuteks haiguskolleteks. Tõsi, neid ohte on võimalik maandada nii töötajate laustestimise kui ka 14-päevase kohustusliku karantiiniperioodiga kõigile riiki saabujaile.

Valitsuse häälekaim erakond ei eksi selleski, et eestlane eelistab raskele põllutööle ja kommuunielule mugavamat äraelamist – selge see, et maasikakasvatajate poolt lubatud keskmise kuupalga väljateenimiseks ei piisa näiteks neljaeurose tunnihinna (miinus maksud) juures 8-tunnistest tööpäevadest ja viiepäevasest töönädalast.

Õige asja nimel kasvõi kartulikoori nõus sööma oleva rahva jaoks on maasikad aga alles algus, sest rohkelt inimtööjõudu nõudvaid valdkondi, milleks meil on seni nappinud kohalikke töökäsi, on meil teisigi – põllumajanduse kõrval näiteks ehitus. Kui paindumatu poliitika teeb neile sektoritele kriisis hakkamasaamise topeltraskeks, on edaspidi veelgi vähem tööandjaid, kes võiksid palkade ja töötingimuste parandamise nimel pingutada, et ka kohalik teeks neid töid paremal meelel.