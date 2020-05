Lagedi kodud – kõrgete lagede lummus, eristuv disain ja peresõbralik piirkond 

Samal nõul olid arhitektid: „Soov kasutada materjalina bauroc ECOTERM+ 375 plokke tuli arendajalt, ent see on igati arusaadav – nii on lihtne ja kiire ehitada, plokk täidab nii kandeploki kui ka soojustuse funktsiooni. Olen seda usku, et mida lihtsam konstruktsioon, seda töökindlam. Lagedi arendus on hea näide, et kõigis tarindites, ka avades, sillustes ja vahelagedes, saab Bauroci lahendustega hakkama. Nii on hoone ka soojapidav.“