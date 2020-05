Eesti Pank ja finantsinspektsioon riigikohtule: pensionireformi kulud katavad nii sambast lahkujad kui sinna jääjad 

„Finantsinspektsiooni hinnangul 70-80 protsenti osakuomanike lahkumist ei saa stsenaariumina välistada, kuid seniste uuringute põhjal pidada pigem vähemtõenäoliseks ehk äärmuslikuks. Väärib märkimist, et osakuomanike väljumine ei pruugi toimuda korraga,“ hindas finantsinspektsioon.

Kessler selgitas, et nii nagu kogu finantsvahenduse valdkonnas, on ka pensionifondide tegevuses eeldatud, et nende tegevustingimused on püsivad. See annab osakuomanikule kindluse selles, et fondi haldaja teeb seda, milles on fonditingimustes kokku lepitud. Kessleri sõnul ei teadnud ei fondihaldurid ega osakuomanikud kokkuleppimisel arvestada sellega, et korraga võib tekkida palju inimesi, kes soovivad oma osakuid viia ühest fondist teise või need üldse rahana välja võtta. „Finantsjärelevalve vaatest küsimus siin taandub pigem riskide juhtimisele: faktilise olustiku tuvastamine (riskikeskkonna määratlemine ja riskide mõõtmine) ning sellele sobivate vastumeetmete analüüs ja otsustamine (riskide kontrollimine),“ vastav finantsinspektsioon.

Kessler toob riigikohtule saadetud vastuses välja ka selle, et kuue kuu reegel on väga oluline tasakaalu hoidmiseks. „Kindlasti on tegemist keeruka olukorraga, kus osaliselt põrkuvad fondi kollektiivne huvi (fondivalitseja tegutsemiskohustus nn keskmise osakuomaniku ehk osakuomanike ühistes huvides) ja ühe konkreetse osakuomaniku huvi. Mõlemat üheaegselt rahuldavat lahendit on pensionireformi spetsiifikat arvestades keeruline saavutada.“

Kes maksab varade muutmise kulud?

Nii Eesti Pank kui finantsinspektsioon on ühel nõul, et lisakulutused maksavad kinni nii need kes pensionifondist lahkuvad kui need, kes sinna jäävad.

„Üldjuhul jagunevad investeerimisfondide kulud kõikide osakuomanike vahel vastavalt nende osale fondis. Näiteks kui teatud hulk osakuomanikke soovib fondist lahkuda ja lahkumise tähtaeg saabub kolme kuu pärast, siis konkreetsed kulud, mis fond teeb selleks kolme kuu jooksul, jagunevad kõikide osakuomanike vahel, k.a need, kes fondist lahkuvad. Üldjuhul käivad siia alla kõik tehingukulud ja tavapärasest kõrgemal hoitud likviidsusest tulenev kulu,“ selgitas Müller.

Finantsinspektsiooni vastuses peab selles küsimuses fondihaldur otsustama varade muutmise kasuks. Stabiilsuse säilitamiseks on veel võimalusi ja lisaks on fondihalduritel olnud päris pikalt teada, et selline muudatus võib tulla ning protfelli struktuuri muutmisega on olnud võimalik juba osaliselt alustada.