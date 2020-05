OTSE | KAS VALITSUS LARISTAB? Riigieelarve erikomisjon pinnib rahandusministrit 

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on Riigikontrolli ülevaade väga tähenduslik, kuna aastatel 2017-2020 on eelarvete otsused on olnud Eesti jaoks harjumuspärtult ettevaatamatud. “Oleksime ka koroonakriisiks palju paremini valmis olnud, kui poleks hea majanduskasvu ajaks planeerinud elamist minevikus loodud reservide arvel,“ ütles Ligi. „Rahanduse alustõed naeruvääristati kui dogmad, aga Riigikontroll rõhutab nad üle nagu mantra, et headel aegadel tuleb valmistuda halbadest, mis jäi paraku tegemata. Kriisi ajaks olid reservid juba suuresti ammendatud ja riik sügavalt võlgades nii Töötukassa, Haigekassa kui haiglate ees.”