Eesti uudised Kassipeksja: „Ema süüdistas mind pidevalt, et vastik kass – kuri ja küünistab. Miks ma vedasin ta koju?“ Kristiina Tilk , täna, 13:10 Jaga: M

VÄGIVALLATSEJA: Kassi kallal purjus peaga vägivallatsenud Sulev filmis oma tegevuse üles. Foto: Kaader videost

Viljandimaa mees Sulev Jänes postitas möödunud nädalalal sotsiaalmeediasse videoklipi, milles jõhkrutseb mustvalge kassi kallal: esmalt lööb loomale rusikaga vastu hambaid, seejärel viskab ta talumaja aknast välja. Sulev põhjendab kassi kallal jõhkrutsemist pingetega, mis purjuspäi olles sisemusest välja pressisid – nimelt süüdistavat ema teda pidevalt, et too vastiku kassi majja on vedanud.