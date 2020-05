Austria president vabandab karantiinireeglite rikkumise pärast: mul on tõesti kahju, kaotasime ajataju 

76aastane riigipea jäi lubatud ajast kauemaks Viinis asuva Itaalia restorani väliterrassile sõpradega rääkima. Van der Bellen väitis, et ei pannud toitlustuskohas vesteldes hilist kellaaega tähelegi. „Me kaotasime jutustades ajataju. Mul on tõesti kahju. See oli viga,“ kinnitas president, kes oli enda sõnul esimest korda pärast karantiini algust kahe sõbra ja oma naisega välja läinud.