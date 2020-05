ROHKEM KUI 100 INIMEST: Tallinna lennujaam koondab pea viiendiku töötajatest 

Kontsern Tallinna Lennujaam on vähendanud 2020. aastaks planeeritud investeeringuid 10,3 miljoni euro võrra ehk 25 protsenti ja tegevuskulusid 5,4 miljoni euro võrra ehk 27 protsenti. “Kuivõrd tööjõukulud moodustavad lennujaama püsikuludest 41 protsenti, siis kahjuks ei pääse me ka nende vähendamisest,” ütles Tuvike.

Tuvikese sõnul vähendas kontsern märtsis töötajate koormust ja töötasu kolmeks kuuks 30 protsendi võrra, samuti on suureks abiks riigi poolt kiiresti käivitatud Töötukassa meede. “Need meetmed on aidanud meid lühiajaliselt kuid kahjuks sellest ei piisa olukorra leevendamiseks ning oleme otsustanud koondada perioodil juuli-september 17 protsenti lennujaama töötajatest ehk 111 inimest,” rääkis Tuvike.

“Oleme proovinud seda otsust edasi lükata nii palju kui oleme saanud ja esmalt vaadanud teisi võimalusi. Kahtlemata mõjutab see suurt osa meie töötajatest, nii majanduslikult kui ka emotsionaalselt. Mul on siiralt kahju, et me pidime sellise otsuse tegema. Ettevõttena toetame lahkuvaid töötajaid uue töö otsinguil läbi erinevate koolituste ja nõustamise,” lisas Tuvike.