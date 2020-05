VIDEO | Uus-Meremaa peaminister jäi maavärina ajal otse-eetris rahulikuks 

Uus-Meremaa peaminister katkestas maavärina ajal teleajakirjanik Ryan Bridge'i küsimuse. „Meil on siin väike maavärin, Ryan. Üsna korralik raputus...“ lausus korraks mureliku ilmega ringi vaadanud peaminister. Siiski säilitas Ardern rahu ning pärast paar sekundit kestnud värinat sõnas naeratades, et see lõppes ja temaga on kõik korras. Peaminister lisas, et tema pea kohal pole rippuvaid valgusteid ning ta asub kindla konstruktsiooniga ruumis.