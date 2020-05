Kim Jong-un ilmus pärast mitmenädalast eemalolekut taas avalikkuse ette 

Põhja-Korea lubadus tuumavõimekust suurendada langeb kokku teatega, et USA võib peagi korraldada täiemahulise tuumakatsetuse, millesarnane toimus viimati 1992. aastal. „Washingtonis tahetakse sellist sammu kaaluda, et survestada Venemaad ja Hiinat parandama relvastuskontrolliga seotud kohustuste täitmist,“ sõnas Soulis rahvusvahelisi uuringuid õpetav Leif-Eric Easley, kelle sõnul võib selline käik pakkuda Pyongyangile võimalust järgmiseks provokatsiooniks.

Kim on viimase kahe kuu jooksul teinud ebaharilikult vähe avalikke esinemisi. See on tõenäoliselt seotud Covid-19 levikuga, ehkki Põhja-Korea võimud väidavad siiani, et riigis pole tuvastatud ühtegi nakatunut. Lõuna-Korea luureagentuurid kahtlustavad, et haiguspuhangu esinemist ei saa põhjanaabrite juures kuidagi välistada. Valitseva Töölispartei ametnikud kandsid Kimi saabudes piduliku tervituse ajal kaitsemaske, ent koosoleku ajaks otsustati need eemaldada.