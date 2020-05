Silmalaugude plastika – lihtne operatsioon, mis võib sinu väsinud näoga imesid teha! 

Maineka ilukirurgi dr Peep Pree sõnul on naistel sageli probleeme silmade ülalaugudega, kus naha rippumise tõttu muudab äravajunud silmaümbrus silma visuaalselt väiksemaks. Neid ilukirurgi juurde korrigeerima jõutakse peamiselt keskeas.

Sealjuures ei ole patsientideks vaid naised. Meeste probleemiks kujuneb see, et nende nahk on kulmude all tavaliselt paksem ja raskem, põhjustades suuremat vajumist ning loob inimesest tihti kurja või vihase mulje. Probleemi kirurgiline korrigeerimine võimaldab silmal rohkem valgust saada, kuna ülalaugude nahk ei ripu enam ülevalt kardina kombel silmale peale. Tehniliselt on ülalaugude operatsioon lihtsam ja seetõttu moodustavad need laukirurgia lõikustest ka 60–80%.

Alalaugude lõikus ei mõjuta küll nägemisvälja, kuid see-eest mõjub imeliselt üldisele väljanägemisele ja niisiis elukvaliteedile tervikuna. Alumisi silmalauge on soovitav aga korrigeerida juba nooremas eas, sest need võivad anda inimese elustiilist ja tervisekäitumisest täiesti vale signaali.

Silmade lahti hoidmiseks hakkavad inimesed sageli instinktiivselt oma otsmikulihaseid pingutama, kergitades seeläbi kulme. Näiteks pärast pikemat aega arvuti ees olemist saab küll hetkeks kulmude üles tõstmisel pildi selgemaks (enda laugude nahka pingutades on tulemuseks silmalaugude suurem avanemine ning silma pääseb rohkem valgust), kuid see on ajutine abivahend. Niiviisi väsitatakse otsmikulihaseid ja tekitatakse laubale tugevaid horisontaalkortse. Ühel hetkel tekib kiusatus hakata neid kortsukesi ilusüstidega parandama. Seega, kas poleks mõistlik juba kohe silmalauge korrigeerida?

Silmalaugude plastika – kas igaüks saab aru, et olen operatsioonil käinud?

Silmalaugude korrigeerimine ei ole vajalik igaühele. Mõnel inimesel on alalaud täiesti korras, aga ülalaud tugevalt lõtvunud. Teisel valmistab jällegi probleeme alalaugude rasvade väljapressimine ehk paistes silmad, ülalaud võivad seejuures täiesti korras olla. Sekkumist võivad vajada ka mõlemad korraga – siis opereeritakse vajadusel mõlemaid. Tegemist on väga individuaalse läheneminega, mis eeldab enne operatsiooni põhjalikku arstlikku konsultatsiooni.

Silmalaugude korrigeerimine on Clinica esteetilise kirurgia erakliinikus väga sage protseduur, mis on kliendile vähe traumeeriv. Operatsiooni käigus eemaldatakse silmade ümbrusest liigne nahk ja rasv. Mõnel juhul on tegemist aga hoopis nahaaluse rasvkoe taandarenguga, millele võib olla abi oma rasva siirdamisest. Paljud kliendid kardavad, et nende „väike iluprotseduur“ on hiljem kõigi sõprade-tuttavate jutuaine. Tegelikult pole põhjust seda karta, sest suure tõenäosusega kolleeg või naabrinaine seda ei märka. Küll aga paneb ta kindlasti tähele, et sinu nägu on hoopis säravam, rõõmsam, puhanum ja noorusklikum. Kõige rohkem tajud muutust sina ise ja võib-olla ka veidi tähelepanelikum sõbranna.