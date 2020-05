Terviseamet: ööpäevaga lisandus 6 positiivset testi 

Rahvastikuregistri andmetel oli neljal juhul tegemist Ida-Virumaa elanikuga. Kahel juhul osutus positiivseks harjumaalase proov, neist ühe elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

30. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 26 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Ööpäeva jooksul läks haiglast koju viis inimest. Tänaseks on haiglast koju saadetud 334 inimest ning lõpetatud 346 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1622 inimest. Neist 1257 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,5%), 365 inimese puhul (22,5%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.