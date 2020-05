KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 5,5 miljoni diagnoositud nakatunu, 346 000 surnut ja 2,3 miljonit tervenenut 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 686 436. Eile tuvastati riigis 19 608 uut nakatunut, mis on ligi viimase kahe nädala madalaim näitaja. Suurimaks kriisikoldeks on jätkuvalt New Yorgi osariik 371 193 teadaoleva haigusjuhtumiga.

100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel 11 riiki: Brasiilia (365 213), Venemaa (344 481), Hispaania (282 852), Suurbritannia (259 559), Itaalia (229 858), Prantsusmaa (182 584), Saksamaa (180 328), Türgi (156 827), India (138 917), Iraan (135 701) ja Peruu (119 959). Venemaal teatati eile 9974, Brasiilias 13 761 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Kanada, Hiina, Saudi Araabia, Tšiili, Mehhiko, Belgia ja Pakistan. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,9 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 99 300. Eile lisandus 617 surma, mida oli vähem kui Brasiilias (703). Teisel positsioonil on Suurbritannia 36 793 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (32 785), Hispaania (28 752), Prantsusmaa (28 367), Brasiilia (22 746), Belgia (9280), Saksamaa (8371), Iraan (7417) ja Mehhiko (7394). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 15 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba ligi 170 000 ohvrit.