ÕIGUSKANTSLERI HÄMMING: lapsi veetakse endiselt ohtlikes bussides. Miks seadusemuudatus viibib? 

Madise märkis oma viimases pöördumises, et on komisjonile varemgi kirjeldanud olukorda bussides. „Kirjeldasin avaldajatelt ning kohalikelt omavalitsustelt saadud teavet selle kohta, et asulavälisel teel kasutatavad bussid ei ole sageli turvavöödega varustatud. Tihti kasutatakse vanemaid busse või linnaliini tüüpi busse, millele valmistajatehase poolt ei ole turvavöid paigaldatud. Sageli seisavad reisijad asulavälisel teel sõitvas bussis ka püsti. Palusin kaaluda asulavälisel teel sõitvatele ning lapsi vedavatele bussidele turvavööde nõude kehtestamist, sest esmajärjekorras tuleks prioriteediks seada laste ohutus,“ seletas Madise.

Õiguskantsleri sõnul hakkas majanduskomiskon seda küsimust mullu oktoobris juba arutama ja toona jõuti lahenduseni, et liiklusseaduses tuleb kehtestada lisanõue, mis kohustab busse turvavöösid paigaldama. Samas ei ole Madisele teadaolevalt ka sellel kevadel liiklusseaduses muudatusi tehtud. Samuti pole neid muudatusi mõnes majanduskomisjoni juhtud eelnõus.



Majanduskomisjoni juht Sven Sester kommenteeris Õhtulehele, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium oli lubanud möödunud aasta lõpus, et muudatus lisatakse liiklusseadust muutvasse eelnõusse. Kevadise koroonakriisi pärast on see viibinud ja sellesse liiklusseaduse eelnõusse, mis esitati riigikogule 11. mail, see punkt ei jõudnud.