Kaitsja Toomas Lepa  kohtuasjast: pikk menetlus mõjub raskelt kaitsealuse elukvaliteedile  

Tallinna ringkonnakohus kinnitas teisipäevasel istungil madalamas kohtuastmes tehtud otsust, millega telemees ja endine Tallinna TV juht Toomas Lepp mõisteti õigeks linnatelevisiooni rahade ebaseaduslikus omastamises.„Leian, et kohus on tänaseks kahes astmes teinud õige ja õiglase otsuse ning süüdistuse väited ei ole ilmselgelt tõendamist leidnud. Advokaadina loodan, et sellega võiks isiku suhtes kohtumenetlus ka lõppeda,“ ütles Andres Simson. „Sellise pikkusega kohtueelne uurimine ja kohtumenetlus mõjub väga raskelt isiku elukvaliteedile.“