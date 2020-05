Minister Arvo Aller: mingit plaani koolinoorte põllule saatmiseks pole  

Sügisel saagikoristusele abitööjõuna koolinoorte saatmise välja pakkunud ministril Arvo Alleril tuli Jaak Juskele selgitada, millistel alustel õpilasi kaasataks, kuidas oleks tagatud nende turvalisus ning tasustamine ning miks on võetud praeguse maaelu korraldamisel eeskuju Nõukogude okupatsiooni ajast. „Oleme seisukohal, et õpilaste tööharjumuste kujundamisel on eelkõige kasulik neile endile jõukohase töö tegemine mõistlikus mahus. Alaealiste õpilaste töö on ka täna seadusega lubatud ja reguleeritud,“ teatas Aller.

Tema sõnul võivad õpilased töötada näiteks suvistes töörühmades täiskasvanud saatjate juhendamisel ja perekonniti nagu seda on ulatuslikult tehtud ka seni. Alleri sõnul on tootjaorganisatsioonide andmetel hooajalise tööjõu vajadus suurusjärgus 1500 töötajat, neist 1000–1100 marjakorjamisel - peamiselt maasikas, 300–400 köögivilja koristamisel -peamiselt kurk, kartul ja kapsas.