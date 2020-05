„Siin on 150 eurot, tee minu eest ülikooli lõpueksam ära!“ 

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk ütleb, et veebieksamite puhul on laias laastus kaks valikut. Esimene soovitus on teha eksam, kus kõrvalise abi ja materjalide kasutamine on lubatud. See on eksam, mis hindab teemast aru saamist ja mõtlemisoskust ning kus puuduvad lihtsad õiged vastused. „Eksameid saab teha ka suuliselt ja siis pole mahategemine võimalik,“ märgib Valk. Teine võimalus on kasutada erinevaid tarkvaraprogramme. Tartu ülikooli üks plaanidest on võtta kasutusse Safe Exam Browser, mis lukustab ekraani ega luba seal muid tegevusi.