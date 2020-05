Juhtkiri Juhtkiri | Eesti kooli uus võimalus Ohtuleht.ee , täna, 19:45 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Kui koos koraanakriisi algusega toimus koolides üleminek e-õppele vaid ühepäevase etteteatamisega, siis nüüd on küsimus, kas kriisi möödudes pöördub õppimine muutusteta vanadele rööbastele tagasi või on mõistlik kriisikogemust kasutada senise koolikorralduse kaasajastamiseks. Positiivseimaks kogemuseks on mõistagi tõdemus, et elu ei jäänudki seisma, vaid kolis lihtsalt klassiruumist internetti. Pigem võiks küsida, miks pole varem e-õppevormi keegi üritanudki proovida siinses e-riigis?