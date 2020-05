Ettepanek | On aeg neljapäevaseks koolinädalaks 

Reeded koduõppe päevaks

Eriolukorra kehtestamise järel raginaga käima läinud, aga nüüdseks hea hoo sisse saanud distantsõpe on tõestanud valmisolekut suuremahuliseks klassiväliseks õppetööks. Kui hariduselu jaoks on tegu valdavalt uue asjaga, siis paljud tööandjad muutsid kaugtöö juba aastaid tagasi tegelikkuseks.

Meie koolisüsteem on tugevalt mõjutatud 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse tööstuslikust pöördest: töölised läksid tehasesse ja saatsid ka oma lapsed kella kaheksaks kooli. Sellist lähenemist on küll püütud viimasel aastakümnel murendada. On koole, kus nädalavahetuseks kodutöid ei anta, ja koole, kus tunnid algavad hiljem, et õpilased ei oleks liiga unised. Enne kriisiolukorda tehti ka siin-seal üksikuid koduõppepäevi, et arendada õpilastes uusi oskusi ning pakkuda õppetöös vaheldust. Aga mis oleks, kui edaspidi käiksid õpilased koolis senise viie päeva asemel vaid neljal päeval nädalas?

Reede oleks päev, mil saaks keskenduda tuleviku- ja võtmepädevuste arendamisele. Projektõpe, loomingulised ülesanded, lugemine, liikumist eeldavad tunnid, eneseanalüüs, grupitööd suhtluskanalites – kõik see võiks kuuluda sellesse päeva. Reedel ei peaks kolima koos tavapärase tunniplaani ja õpetajatega virtuaalmaailma ega omandama näiteks matemaatikas või füüsikas uut peatükki, küll aga sobiks see päev kirjanduslikuks aruteluks. Olukorras, kus tulevikutöö tähendab nagunii paljude jaoks osalist kaugtööd, virtuaalseid meeskondi ja elektroonilist klienditeenindust, on ju loomulik, et õpilased juba koolis sellise töövormiga harjuvad.

Koduõppe reede eeldaks õpetajatelt uudset lähenemist õppetööle ja esialgu ka rohkem pingutust. Aga pikemas plaanis annaks see neile võimaluse tegelda enda arendamisega ja teha rohkem koostööd kolleegidega, mis kindlasti annaks uut särtsu õpetamise kvaliteedile. Sellisest koostööst sünniks tõenäoliselt uusi „reedeseid projekte“, mis paneksid ka õpilastel silmad särama. Näeme siin võimalikku lahendust või leevendust väga teravale õpetajate järelkasvu probleemile. Värske TALISe raport tõi välja, et nooremate kui 35aastaste õpetajates seas on tervelt 41 protsenti neid, kes ei kavatse koolis üle viie aasta töötada. Noored inimesed hindavad oma töö juures kõrgelt paindlikkust. „Paindlikud“ reeded motiveeriksid seega noorema põlvkonna õpetajaid.

Kindlasti on peresid, kus pole võimalik või siis turvaline jätta lapsed reedeks koju iseseisvalt õppima. Loomulikult saaksid soovijad ka reedel kooli tulla ja seal kõike kaasa teha. Neid ootaks koolimajas valveõpetaja ning vajadusel oleks laste päralt ka arvutiklass, raamatukogu ja spordisaalid ehk võimalused, mida kodus ei pruugi olla. Aga traditsioonilist õppetööd seal reedeti ei toimuks.

Usume, et koduõppepäevad mõjuvad positiivselt õpilaste vaimsele tervisele ja õppeedukusele. Uuringute tulemused näitavad, et Eesti koolilaste seas esineb väga palju depressiivsust ja napib koolirõõmu. Üheks põhjuseks on kindlasti pingeline õppetöö, mida koolivabad reeded aitaksid leevendada. Koduõppe korral on õpilasel tavaliselt võimalik ise valida, mis kell ta koolitööga alustab ja kas ta teeb oma ülesannet laua taga, põrandal või õues, vaikuses või taustaks muusikat kuulates, just nii nagu talle õppimine kõige paremini sobib. Tihtilugu algab laste päev varavalges koolibussis või ummikus autos istudes. Paljud lapsed võidaksid reedeti füüsiliselt kooli mitte minnes tunni-poolteist, mida saaks kasutada näiteks mõne hobiga tegelemiseks.