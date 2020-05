FUIH! Toidukohtade sulgemine ajab rotid liikuma ja üksteist õgima 

CDC on saanud infot, et mitmel pool riigis on näriliste aktiivsus suurenenud, ja hoiatab inimesi, et nad peaksid olema valmis olukorraks, kus tülikate uute naabrite hulk elumajade ümbruses võib muutuda ebaharilikult suureks. Närilised, kes seni toitusid peaasjalikult jäätmetest, mida tekitavad toiduainetööstused, eriti restoranid, otsivad koroonakarantiini tõttu kehtestatud piirangute tõttu suutäit mujalt.

Ainuüksi pealinna Washingtoni linnavalitsus sai märtsis ja aprillis ligemale pool tuhat kõnet inimestelt, kes teatasid, et näriliste hulk on märgatavalt suurenenud. USA idarannikul asuv Baltimore'i linn maadleb samuti rotinuhtlusega. „Linn on rottide asjus saanud 11 000 kõnet ja päringut,“ vahendas NBC.

Tigedad närilised tekitavad hirmu

Kõige kuulsamad, õigupoolest kurikuulsamad on New Yorgi rotid, kes on aastakümnete jooksul lausa legendi staatusse tõusnud. Millal linn karantiinist vabaneb, pole teada, kodus püsimise käsul pole ajalist piirangut ning suurlinn on vaieldamatult USA koroonaepitsenter. Ka normaalsetes oludes peremehetsema kippuvad New Yorgi rotid pole aga praegu mitte ainult toiduotsingul, vaid näljast suisa raevunud. Rotikolooniates täheldatakse ka kannibalismi. New Yorgi linnapea Bill de Blasio lubas mõned linna rotitõrjujad erandkorras tööle, kuid karantiini tõttu tohivad nood töötada ainult väljas.

CDC tuletab meelde, et inimesed ja ettevõtted saavad näriliste ligimeelitamist ära hoida. Esimese asjana tuleks sulgeda võimalikud tillukesed ligipääsud, et närilistel poleks võimalik hoonetesse sisse tungida. Teiseks tuleks majade ümbrusest eemaldada praht, mis võib närilistele mokkamööda olla. Samuti tuleks kontrollida, kuidas elanikud prügi hoiustavad. Prügi tuleks panna kinni kaetud konteineritesse, õpetavad ametnikud. Koduloomi ei tohiks õues toita ning lõpetama peaks ka lindudele peki või seemnete väljapaneku, sest seegi võib rottidele huvi pakkuda.