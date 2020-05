Eriolukorra mõju: toidukohtade sulgemine on rotid liikuma ajanud 

Ameerika väljaanne The Hill vahendab, et toitlustusasutuste massiline sulgemine on rotid ja hiired liikuma ajanud. Ameerika Ühendriikide haiguste tõrje ja ennetuskeskus (CDC) postitas oma veebilehele teavituse, et närilised, kes toituvad peaasjalikult jäätmetest, mida tekiatvad erinevad toiduainetööstused, otsivad nüüd toitu mujalt.

Kuna suur osa toitlustusasutusi on oma uksed sulgenud või töötavad osalise koormusega, siis on närilised nälga jäänud. Foto on illustratiivne. Foto: AFP/Scanpix

CDC on saanud infot, et mitmel pool Ameerikas on näriliste aktiivsus suurenenud ja hoiatab inimesi, et nad peaks olema valmis olukorraks, kus näriliste hulk elumajade piirkonnas võib tõusta ebaharilikult kõrgeks.

CDC tuletab meelde, et inimesed ja ettevõtted saavad näriliste ligimeelitamist ära hoida. Esimese asjana tuleks sulgeda võimalikud juurdepääsud hoonetele, et närilistel poleks võimalik sisse pääseda. Teiseks tuleks majade ümbrusest eemaldada praht, mis võiks närilisi meelitada.

Samuti tuleks kontrollida, kuidas on prügi hoiustatud. "Prügi tuleks ladustada kinni kaetud konteinerites," õpetavad ametnikud.



CDC hoiatab, et näriliste vastu võideldes tuleb hoida ka enda tervist. Nimelt kannavad rotid ja hiired erinevaid haigusi, mis võivad ka inimeste tervist ohustada.