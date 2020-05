VIDEO | AITÄH: välisriikide esindused tänavad Eesti eesliini töötajaid 

"Eriolukord Eestis on lõppenud suuresti tänu imelistele eesliini töötajatele. Välisriikide esinduste poolt - aitäh kõikidele õdedele, arstidele, hooldajatele, julgetele vabatahtlikele, teenindajatele, teadlastele ja ekspertidele, kes on teinud meie kõigi nimel väsimatult tööd! Teie panus on hindamatu!"