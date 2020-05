Helme: ükski maasikakasvataja ei vastuta, kui koroona tuuakse tagasi 

„Ukrainlaste maaletoojad õõnestavad Eesti rahvusriiki. Võtavad ära võimaluse Eesti majandusel muutuda moodsaks, tugevaks, pressivad alla siinsete inimeste palka,“ loetles Martin Helme põhjuseid, miks mitte mingil juhul ei tohiks me võõrtööjõudu oma riiki maasikapõldudele lubada.

Lisaks meenutas ta, et Ukrainast ja Valgevenest soovitav võõrtööjõud võib Eestis ohustada meie rahva tervist ja tuua riikis uusi koroonapuhanguid. Ministri sõnul on just neis riikides koroonaviiruse olukord Euroopas kõige hullem.

Mart Helme lisas, et kõigele lisaks need riigid ka valetavad ja varjavad nakatunute numbreid. „Tervishoiusüsteem lonkab seal kõiki nelja jalga. See on käpuli maas,“ hoiatas Mart Helme.

Martin Helme sõnul on arusaamatu, miks kriisates nõutakse maasikapõldudele võõrtööjõudu. Tema sõnul näitavad numbrid, et maasikakasvatajad moodustavad meie põllumajandusest kõigest väga väikese sektori.

„Enamik maasikakasvatajaid ei näita, et neil oleks ka hooajaliselt palju töötajaid. Tööjõumaksud on väga väikesed, et mitte öelda – olematud,“ kirjeldas Martin Helme, kuidas võõrtööjõudu kasutatakse illegaalselt ega maksta makse.

Isa ja poeg arutasid, et vaeseid võõrtöölisi sunnitakse orjatööle.

Mõlemad nõustusid, et 19. sajandist pärineva töökultuuriga ei lähegi ükski eestlane põllule.