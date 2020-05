Mai viimane nädal toob kuni 20 soojakraadi 

Teisipäeval tõusva õhurõhu foonil muutub taevas selgemaks ja saju tõenäosus on öösel väike, päeval üksikud vihmahood siiski välistatud pole. Põhjakaare tuul on nõrk. Öö on selgem ja õhutemperatuur langeb 2 kuni 7 kraadini, päeval tõuseb 14 kuni 19 kraadini.



Kolmapäeva öö on selgem, päev pilverünkadega ja on võimalikud üksikud vihmahood. Läänekaare tuul on öösel nõrk, päeval mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 10, päeval 15 kuni 20 kraadi.



Neljapäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk ühes vihmapilvedega ja vahetab õhumassi veidi jahedama vastu. Tuul pöördub loodesse ja mõneks tunniks tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, päeval 13 kuni 18 kraadi.