KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 5,4 miljonit diagnoositud nakatunut, 344 000 surmajuhtumit ja 2,25 miljonit tervenenut. WHO: Lõuna-Ameerikast on saanud uus epitsenter 

Ameerika Ühendriikides on ka kõige rohkem kinnitatud surmajuhtumeid (98 683). Suurbritannias on hukkunuid 36 675, Itaalias 32 735, Hispaanias 28 678, Prantsusmaal 28 332 ja Brasiilias 22 165.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) kinnitas üleeile, et Lõuna-Ameerikast on saanud koroonaviiruse pandeemia uus epitsenter. Eriti murettekitav on olukord Brasiilias, kus nakatunute arv tõuseb iga päevaga jõudsalt.

"Lõuna-Ameerikast on saanud haigustekitaja uus epitsenter. Näeme, et juhtumite arv on suurenenud mitmetes Lõuna-Ameerika riikides. See puudutab ka teisi, kuid selgelt on kõige rohkem kannatada saanud Brasiilia," lausus WHO kriisiolukordade juht Michael Ryan pressikonverentsil Genfis.