Eriolukorra piirangud kasvatasid jalgrataste müüki 

Teatavasti on viirusehirm ja mitmed piirangud muutnud tugevasti ka inimeste ostlemisharjumusi - e-kaubanduse käibed on tugevas kasvutrendis, vahendab ERRi uudisportaal. See ja piiratud vaba aja veetmise võimalused on veebipoe Kaup24.ee jalgrataste müüki kasvatanud suisa kaks korda, seda nii linna- kui ka maastikurataste puhul, ütles veebipoe kommunikatsioonijuht Raimonda Strazdauskaite.