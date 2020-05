Raskelt vigastada saanud laskeinstruktor Martin Bahovski on paranemas 

"Täname kõiki, kes elavad kaasa Martini käekäigule ja kes oma abi on pakkunud. Praegu on põhjust olla ettevaatlikult optimistlik - Martin räägib ja käib ning tema mõistus on korras, kuid paranemine võtab veel aega. Ka koer Ruger on leidnud endale ajutise uue kodu, kuid loomulikult loodame teda peagi näha peremehe juures," kirjutas sotsiaalmeedias Martin Bahovski vend Erkki.