Eesti uudised 103 000 UUDISEL PÕHINEVAD GRAAFIKUD | KOROONAKRIISI KUNINGAD: kes kümblesid meediasäras? Kes kadusid pildilt? Priit Pärnapuu , täna, 12:44

Ehkki nädalas ilmus eriolukorra ajal enam kui 100 lugu, kus peaministri nimi esines pealkirjas, juhtlõigus või märksõnades, tootis peaminister Jüri Ratas ise lugusid veel juurdegi. Peaministri videopöördumine 21. märtsil. Foto: Kuvatõmmis videopöördumisest

Kõige muu kõrval on ajakirjandus ka ajaloo esimene visand. Kes pääsevad Eesti ajalooraamatusse koroonakriisi peatükki? Õhtuleht vaatas üle nelja suurema Eesti uudisteportaali lood alates 1. jaanuarist kuni eriolukorra lõpuni 17. mail. Selgus, et Õhtuleht, Delfi, Postimees ja ERR avaldasid kokku üle 103 000 uudise, millest iga viies kõneles koroonast. Kes pääsesid aga rohkem pildile: valitsus vs. president vs. riigikogu, koalitsioonierakonnad vs. opositsioonierakonnad, Keskerakond vs. EKRE vs. Isamaa, Jüri Ratas vs. Mart ja Martin Helme ning sotsiaalminister vs. rahandusminister?