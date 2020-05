Eesti eestvedamisel kinnitas rahvusvaheline kogukond ÜRO Julgeolekunõukogus küberstabiilsuse olulisust 

Nii Eesti välisminister kui peaminister rõhutasid, et koroonakriis on näidanud turvalise küberruumi olulisust. „See kriis on näidanud, kui tähtis on digiinfrastruktuuri usaldusväärsus ning kuidas peame üheskoos töötama stabiilse ja turvalise küberruumi nimel,“ ütles välisminister Reinsalu kohtumist avades.

Samal teemal Ratas: Covid-19 kriis on küberturvalisuse tähtsust tõstnud eile, 19:14 Trump plaanib avatud taeva leppest lahkuda 21. mai 2020, 19:12 Peaminister Ratas tõi esile, et ülemaailmne COVID-19 kriis on pannud digiteenustele lisasurve ja just seepärast on praegu õige hetk küberstabiilsusest rääkida. Sama kinnitasid ka paljud riigid oma sõnavõttudes. Välisminister Reinsalu teatas ühtlasi, et Eesti plaanib peatselt korraldada rahvusvahelist kohtumist, et addresseerida digitaliseerimise võimalusi koroonakriisile vastamisel.

Eesti küberjulgeoleku erisaadiku Heli Tiirmaa-Klaari sõnul oli ürituse üks peamisi eesmärke valjuhäälselt kinnistada varasemaid ÜRO kokkuleppeid küberstabiilsuse teemadel. „Eesti näitas selle kohtumisega, et oleme ÜRO Julgeolekunõukogus uute ohtude arutamisel edasiviiv jõud. Rahvusvaheliselt on kaalukas tõsiasi, et tugevalt jäi kõlama Eesti ja paljude teiste riikide veendumus, et küberruum ei erine muudest valdkondadest, kus rahvusvahelist õigust kohaldatakse,“ ütles Tiirmaa-Klaar.

Washingtonis asuva Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse tippekspert Dr James Lewis, kes Julgeolekunõukogu liikmeid ja teisi ÜRO liikmesriike kohtumisel teavitas, nimetas Eesti üritust „tähelepanuväärseks panuseks, mis viis selle teema Julgeolekunõukogu tähelepanu alla.“ Lewise sõnul on kübernormid ja rahvusvaheline õigus jätkuvalt parim ja usaldusväärseim viis edendada küberruumi turvalisust.

Valdav osa riikidest mainisid olulist panust, mida on andnud ÜRO küberekspertide töörühm (UN Group of Governmental Experts) ja kuhu Eesti kuulub. ÜRO desarmeerimisküsimuste kõrge esindaja Izumi Nakamitsu sõnul on rühm saavutanud edu jõudes üksmeelele, et rahvusvaheline õigus kehtib küberruumis.

Samuti toodi välja arutelud parasjagu kooskäivas ÜRO avatud töörühmas, kus Eesti samuti osaleb. Singapuri küberturbeagentuuri juhi David Kohi sõnul on järjepidav koostöö nendes ja teistes rahvusvahelistes formaatides vajalik, et tõhustada kübervõimete arengut ja tõhustada riikidevahelist usaldust.