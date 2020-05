Kinnisvarahinnad võivad sügisest langeda 

"Müügihindadele pole koroonakriis veel mõju avaldanud, ehkki müüjad on täna paindlikumad ning hinnakorrektsioon saabub alati viitega. Ootame suuremat valmisolekut allahindlusteks nii uusarendus- kui ka järelturul alates sügisest," ütles Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal ERR-i uudisteportaalile.

Habali sõnul on muutustele kiiresti reageerinud üüriturg:"Näiteks Tallinnas on pakkumiste arv võrreldes mullusega kasvanud ligi 70 protsenti, samas kui hinnad on kohati langenud 20-30 protsenti."